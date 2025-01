IACHINI, Vlahovic può diventare tra i più forti al mondo

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Due protagonisti della Fiorentina di Beppe Iachini, attualmente in crisi di rendimento nelle rispettive squadre. Di loro ha parlato proprio Iachini che, ospite a Radio Sportiva ha commentato così il momento dei suoi due ex calciatori: "Vlahovic è un giocatore forte e ancora di prospettiva, non posso che parlare bene di lui. Penso abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori centravanti al mondo. Chiesa invece è un ragazzo che va valorizzato, con il quale devi torvare la chiave di volta giusta. Ha bisogno di sentire sempre la fiducia di tutti per dare il massimo, è un giocatore che comunque vorrei sempre nella mia squadra".

E su Raffaele Palladino: "Sta facendo molto bene, anche perché la società ha operato benissimo, Pradè ha fatto un ottimo mercato. La Fiorentina è una squadra da vertice che può puntare all'Europa".