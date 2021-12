IACHINI, Parma, in 16 giorni non si cambia il mondo

Alla vigilia della sfida contro l'Alessandria, Beppe Iachini, tecnico del Parma, ha così parlato della sfida di domani in conferenza stampa. Di seguito le sue parole, raccolte da ParmaLive.com: "In 16 giorni non si cambia il mondo, la realtà è che serve pazienza ora. Bisogna lavorare, prima diventiamo squadra vera. Iniziamo ad esserlo in tutte le fasi, poi faremo tutti i discorsi del mondo. Vincendo arriveranno conferme e certezze, è sempre stato così. La prima settimana abbiamo avuto subito 3 gare. Abbiamo lavorato 16 giorni sul campo, a livello di allenamenti. Se guardiamo i numeri vediamo già dei miglioramenti: abbiamo aumentato dal 35.6% al 45.3% a livello di pericolosità offensiva. Abbiamo diminuito la pericolosità che si subisce in fase di difesa. Questi sono solamente dati, ma già la squadra in questi pochi giorni ha dimostrato dei miglioramenti e avremmo meritato dei punti in più".