IACHINI, Già al lavoro: primo allenamento a Parma

Già tempo di primo allenamento al Parma per Beppe Iachini, ufficialmente incaricato sulla panchina ducale con un comunicato diramato ieri sera. Il tecnico ex Fiorentina ha già iniziato i lavori in mattinata a Collecchio, che ha raggiunto già ieri sera, per meglio conoscere la squadra che avrà a disposizione in questa stagione, tutta di rincorsa alla Serie A. Seduta mattutina dunque per i ducali, che stanno imparando a conoscere le idee del nuovo mister sui campi di Collecchio.