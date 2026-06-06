Grosso a Firenze, lo sostituisce un ex viola. TMW: "Aquilani in pole su Abate"

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Classico editoriale del sabato di calciomercato sulle pagine di TMW. A fare il punto sulle panchine di Serie A e sui nomi più gettonati del calcio italiano è il direttore Niccolò Ceccarini, che riparte dall'arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina e fa un sunto sul Sassuolo, dove è in pole per la sostituzione dell'ormai ex tecnico Alberto Aquilani, in grande slancio dopo una grande Serie B col Catanzaro: "E anche la Fiorentina avrà il suo nuovo tecnico, Fabio Grosso, che prenderà il posto di Vanoli. Anche in questo caso biennale ma con opzione. Il Sassuolo adesso dovrà sostituirlo.

Il club neroverde ha avuto modo di valutare sia Abate che Aquilani. Al momento quest'ultimo è in vantaggio. L'allenatore romano è tra l'altro reduce da una stagione eccezionale con il Catanzaro in cui ha sfiorato la promozione in serie A".