GRAZIANI, Muriel acquisto indovinato, ieri sera...

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto un grande ex di Roma e Fiorentina come Francesco "Ciccio" Graziani.

Sulla partita

"Ho applaudito la prestazione della Fiorentina. Ho visto con grande dispiacere la disfatta della Roma. Ieri si è divertito solo il popolo viola. I tifosi sono rimasti delusi dalle proporzioni della sconfitta. La Roma si è sfaldata, ci sta a perdere, ma non in quelle proporzioni".

Sulla Fiorentina

"Quando hanno preso Muriel, devo dire che speravo in un giocatore diverso per caratteristiche. Pavoletti-Simeone era una coppia ben amalgamata, invece devo dare ragione a Corvino che ha riportato in Italia un giocatore che in Spagna stranamente stava andando male. Qui ha fatto il triplo di quello che ha fatto lì. Hanno indovinato il calciatore giusto. E devo applaudire Pioli, che non digerisce molto le tre punte (il passato ce lo dimostra), ma da quando è arrivato Muriel ce ne son otre e tutti molto bravi. Spero insista e abbia ancora coraggio nel puntare su Muriel, Chiesa e Simeone, perché hanno tanta qualità"