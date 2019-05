GRAZIANI, Corvino ha fatto bene. La retrocessione...

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della situazione in casa viola. Ecco quanto detto: “Corvino secondo me capisce molto di calcio e con i soldi che aveva ha fatto un buon lavoro. Viene additato come capro espiatorio di questa situazione, ma le prestazioni dei giocatori sono molto al di sotto delle loro possibilità e anche la gestione societaria non è sicuramente delle migliori. Non dimentichiamoci che Lafont e Dragowski di cui si parla molto bene adesso sono stati acquisti suoi ed in futuro potranno essere rivenduti a cifre importanti. Non sto dicendo che non abbia colpe, l'unico che non le ha forse è il magazziniere. Il problema forse è che al giorno d'oggi in un calcio difficile come quello italiano non tutti i calciatori si esprimono al meglio. Retrocessione? Obiettivamente non sono molto preoccupato perché pensare davvero che i viola possano retrocedere è da pazzi. La Fiorentina ha fatto un buon secondo tempo con l'Empoli, poi con il Milan è partita molto male. Contestazione? Sicuramente non aiuta a ritrovare i risultati".