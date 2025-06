Calciomercato Ricco addio o permanenza forzata per Dodo. Il borsino dell'esercito dei prestiti

Niente Bennacer

A meno di colpi di scena non sarà Ismael Bennacer il vertice basso della Fiorentina di Pioli. Il tecnico, ormai prossimo a firmare il contratto con i viola dopo l'interruzione del rapporto con l'Al Nassr ufficializzato oggi, avrebbe accolto volentieri il suo ex regista ai tempi del Milan, ma i costi e soprattutto la partecipazione del giocatore alla prossima Coppa d'Africa che andrà dal 21 dicembre al 18 gennaio, hanno spinto i dirigenti a scartare il suo curriculum. Per il ruolo nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Adrian Bernabé, mentre sullo sfondo resistono altri nomi come quelli di Anjorin e di Asslani.

Dodo, ricco addio o permanenza "forzata"

Dodo lancia messaggi distensivi via social anche se tra i suoi agenti e il club non è certo tornato il sereno. Nelle ultime ore si è fatta largo a Roma la voce dell'interessamento dei giallorossi come alternativa a Wesley, ma al momento resta solo una suggestione. La Fiorentina sarà pronta a trattare l'eventuale addio del brasiliano solo trattando a partire da una base non più bassa di 25 milioni e nel caso ciò non dovesse avvenire, il club di Commisso è pronto a tenerlo in rosa fino al termine del suo attuale accordo, ovvero il 2027.

Due nomi dalla Colombia

Intanto spuntano due nomi dalla Colombia con la Fiorentina che sarebbe interessata a un centrocampista e a un'ala. Il primo nome, Richard Rios, rilanciato negli scorsi giorni proprio da FirenzeViola, è un centrocampista alle prese col Mondiale per Club con la maglia del Palmeiras e torna di moda dopo mesi d'osservazione da parte dei propri scout. Il secondo è quello di Hinestroza, ala offensiva che viene accostato a diverse squadre non solo in Italia ma anche all'estero, specialmente in Bundesliga.

L'esercito dei prestiti di rientro

Da ieri sono tornati in viola tutti i giocatori ceduti in prestito dalla Fiorentina tranne Kayode e Biraghi. L'esercito dei giocatori che torneranno al Viola Park vanno da Sottil, a Barak, passando per Nzola, Brekalo, Sabiri, Amatucci, Bianco, Favasuli, Christensen, Valentini, Kouame oltre a Ikone, giocatore che ha mercato e che piace molto prima di tutto al Torino di Baroni. Tra gli altri, oltre a Fortini che è già destinato a restare nella rosa di Pioli, solo uno o due potrebbero far parte della squadra per la prossima stagione.