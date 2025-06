Cataldi non è certo di restare alla Lazio. Vuole garanzie e fiducia, Sarri ci riflette

Danilo Cataldi non è ancora certo della permanenza alla Lazio, scrive il Corriere di Roma. Il centrocampista, non riscattato dalla Fiorentina dopo la passata stagione, aveva ammesso pubblicamente di non aver mai voluto lasciare Roma: "Per me la Lazio è una questione di cuore. Sono andato via solo perché ho sentito la fiducia della Fiorentina". La rottura con il club, tuttavia, era evidente. In particolare con Lotito, che non aveva gradito certi atteggiamenti del giocatore, mentre Cataldi era rimasto deluso nell’aver scoperto la sua messa sul mercato tramite i media.

Anche il rapporto con Sarri non è stato sempre fluido. Il tecnico lo aveva criticato per i pochi minuti giocati e le prestazioni opache, salvo essere corretto dallo stesso giocatore: "Mi ha chiarito che parlava solo delle partite, non degli allenamenti". Ora, per restare, Cataldi vuole garanzie e fiducia. La Lazio, dal canto suo, valuta il suo ritorno solo se funzionale al progetto. Anche perché Sarri ha chiesto rinforzi a centrocampo: sogna Loftus-Cheek o Fabbian, ma prima servono cessioni e un taglio del monte ingaggi. E Cataldi, anche da vendere, potrebbe diventare una risorsa.