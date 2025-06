Rui Costa elogia il Benfica: "Bravi i miei giocatori, ora vediamo dove si può arrivare"

Dopo la vittoria sul Bayern Monaco (1-0) nel Mondiale per Club, che è valsa il primo posto nel girone, Manuel Rui Costa, non ha nascosto la sua soddisfazione. Intercettato da Marca all’interno del Bank of America Stadium di Charlotte, l'ex viola presidente dei lusitani ha elogiato la prestazione della squadra: "Dovevamo qualificarci e ci siamo riusciti, e per di più vincendo. Battere una squadra come il Bayern è sempre molto difficile. Il merito è tutto dei giocatori. Era fondamentale per noi raggiungere gli ottavi, ora dobbiamo guardare avanti e capire fin dove possiamo arrivare".