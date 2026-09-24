Abel Balbo confronta Castro a Pellegrino: "Il centravanti viola è più uno d'area, Castro perfetto per Gasp"

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Nel corso di un’intervista concessa a Il Messaggero, l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Abel Balbo ha analizzato il momento della Roma di Gian Piero Gasperini e della Fiorentina di Paolo Vanoli. Tra i temi affrontati anche il paragone tra i due giovani centravanti argentini Santiago Castro e Mateo Pellegrino:

Balbo ha spiegato come il rendimento di Castro sia attualmente oscurato dall’eccellente periodo di forma di Malen: “Sta vivendo un momento meno evidente perché Malen sta facendo davvero molto bene, ma sono convinto che saprà ritagliarsi il suo spazio”. Sul confronto con Pellegrino, l’ex bomber ha sottolineato le differenze tra i due: “Sono attaccanti con caratteristiche diverse. Anche Pellegrino è molto forte e vede la porta con continuità, ma è un centravanti più d’area. Castro, invece, si adatta perfettamente al gioco di Gasperini perché ha maggiore mobilità e contribuisce di più alla fase di pressione”.