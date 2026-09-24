FirenzeViola Lavorare sodo e 'pedalare' in settimana: la 'sfida' di Dodo a Vanoli

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Paolo Vanoli è uno che fa della cultura del lavoro il suo unico metodo per ottenere risultati, metodo che ovviamente sta usando facendo leva sulla fiducia verso i suoi giocatori. E sullo stesso punto, il lavoro, risponde anche Dodo momentaneamente ai margini delle gerarchie.

Vanoli e l'invito a "pedalare"

Al terzino brasiliano, che non avendo rinnovato è finito ai margini e si è ritrovato davanti due difensori di fascia, Vanoli non ha certo chiuso le porte ma lo ha esortato a fare meglio e più degli altri visto che nelle gerarchie è appunto dietro: "Per me tutti i giocatori, specie quelli che conosco io, sono dentro il progetto - ha chiarito in conferenza stampa - Magari sono cambiate le gerarchie e dovrà pedalare per trovare un posto. Ma io in vita mia non ho mai fatto fuori nessuno. Da quando sono qui Dodo si sta allenando benissimo: magari dovrà essere più bravo di altri per avere un posto in campo. Il resto non conta nulla".

La risposta di Dodo in allenamento

Dodo raccoglie la sfida di Vanoli. La frase social del brasiliano è infatti più che una risposta: "Non esiste una formula magica; l’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro". E mostra immagini in cui si allena al Viola Park. Dodo lavora e non "disturba" lo spogliatoio. Aiuta anzi il connazionale Viery, ormai suo grande amico tanto da condividerci l'ultimo week end a Forte dei Marmi, ad inserirsi e sembra non perdere mai il sorriso. L'obiettivo è ritagliarsi uno spazio, anche se non da titolare, ma farsi trovare pronto all'occorrenza. E soprattutto pronto anche per chi, a gennaio o a giugno che sia busserà alla porta della Fiorentina nel primo caso, dell'entourage da febbraio visto che senza prolungamento (ipotesi remota) finito il mercato invernale sarà libero di firmare. Ma al momento tutto può succedere.