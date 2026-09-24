Dodo su instagram: "L'ingrediente segreto per il successo è il lavoro"
"Non esiste una formula magica; l’ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro". Questa la frase pubblicata poco fa da Dodo, didascalia su Instagram che accompagna alcune sue foto al Viola Park durante gli allenamenti di questi giorni. Il brasiliano ha condiviso sul suo profilo social una frase che fa capire quale sembra essere la sua attitudine: un commento che non può che essere collegato al momento di Dodo, finito in fondo alle gerarchie degli esterni dopo quanto successo in estate.
Il giocatore rimane in scadenza a giugno 2027 e sta vivendo un momento personale complicato, come testimoniato da un messaggio social della sua compagna risalente a qualche giorno fa. Lui adesso prova a isolarsi e lavorare, per riprendersi il suo posto".
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