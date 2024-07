GENTILE, Vivaio dei viola top. Aquilani un maestro

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Davide Gentile, terzino della Salernitana in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore granata. Ecco le sue parole: "Sto provando sensazioni bellissime. La Salernitana è una società importante, con tifosi di livello. Voglio fare bene e dimostrare a questa piazza quello che valgo. In questa piazza non si può fare altro che dare il massimo e per questo non vedo l'ora di dimostrare il mio valore. L'obiettivo personale è quello di segnare ma anche di mettere in condizione la squadra di far gol. Mi metterò a disposizione del mister, del direttore e dei miei compagni, aiutando questa squadra a vincere più gare possibili.

La mia fortuna è che nonostante la mia altezza riesco ad avere gamba e ad essere veloce. Sono ambidestro e nel calcio di oggi questo è fondamentale. La Fiorentina ha uno dei settori giovanili più importanti d'Italia, è di certo nei primi cinque del nostro Paese. Ha sfornato in questi anni giocatori di alto livello. Ho avuto la fortuna di essere allenato in questi anni da Alberto Aquilani che mi ha aiutato tanto: è una persona speciale mi ha aiutato tanto sotto l'aspetto mentale e fisico".