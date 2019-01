GALLI, Muriel? Se gioca sempre così è da Real

Queste le parole dell'ex portiere viola Giovanni Galli dopo il pareggio di ieri contro la Sampdoria: "Se Muriel giocasse sempre come ieri sarebbe al Real Madrid. Il cambio con Laurini non l'ho capito visto che in difesa i viola non mi sembrava stessero faticando troppo. Io avrei messo un centrocampista in più, tipo Benassi. Nel gol di Quagliarella si è vista la differenza di esperienza con Milenkovic. Non mi sono piaciuti i fischi e le offese per l'attaccante blucerchiato".