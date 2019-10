GALLI, Innamorato di Ibra. A Brescia è dura: la Juve...

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato della partita che attende stasera i viola a Brescia: "Sarà dura. A Brescia anche la Juventus ha faticato molto a vincere. Gran parte dei meriti li darei a Corini: ha svolto un super lavoro negli ultimi due anni. La bravura della Fiorentina dovrà essere quella di non aspettare troppo gli avversari, anche perché tra i viola ci sono diversi giocatori in grado di far male negli spazi, che sappiano attaccarli. Ibrahimovic? Uno come lui è capace di far reparto da solo, ne sono innamorato".