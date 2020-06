GALLI, Campi? Commisso vuole premere su Firenze

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato dei principali temi in casa Fiorentina, collegandosi alle dichiarazioni di sabato di Rocco Commisso: "Secondo me quella di Campi rappresenta l'opzione B, quella che lui utilizza per mettere pressione al Comune di Firenze. Mi auguro che Firenze sia la sua idea principale, ma è chiaro che se non glielo permettono allora sarà costretto a guardare fuori. Non vedo perché non dovremmo credere alle sue parole, alle sue ambizioni, visto quanto si è mosso in questo suo anno dall'arrivo: a gennaio ha provato a sistemare i problemi nati dalla campagna acquisti di agosto che era stata fatta in fretta e furia. Mi sembra che stia facendo il percorso migliore possibile ad oggi".

Ha avuto la sensazione che Chiesa sia in vendita?

"Siamo già alla seconda-terza volta che lo ripete: se il giocatore vuole andare via, può succedere ma solo alle condizioni poste dalla Fiorentina. Se poi anche Joe Barone dice che stanno parlando in inglese e in queste ore esce l'interesse del Manchester United, troppi indizi ci portano in una direzione. Perché spende certe parole per Castrovilli e non fa lo stesso per Chiesa? In fondo Castro ha una ventina di partite in Serie A, eppure gli vuole dare la numero dieci: questa è un'investitura".