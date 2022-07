GALBIATI, 15 milioni per Milenkovic sono pochi

L’ex difensore viola, Roberto Galbiati, ha parlato del calciomercato viola, in entrata e in uscita: “La Fiorentina ha operato bene sul mercato. Adesso tocca a Italiano inculcare i suoi metodi di gioco ai calciatori nuovi, ma siamo sulla strada giusta. Come inizio non è affatto male. I viola pretendono poco per Milenkovic. Se Skriniar ne vale 80, 15 per Milenkovic sono un’eresia. In ogni caso, con l'eventuale cessione del serbo sono sicuro che arriverà un’alternativa valida. Se la Fiorentina ha dato 10 giorni di tempo al difensore significa che Italiano è d’accordo che, nel caso, avrebbe bisogno di meno giorni per inserire il nuovo giocatore.

Quarta? É un nazionale argentino, non è l’ultimo arrivato. Magari ha avuto qualche difficoltà in più ma è giovane, di prospettiva e se all’evenienza ci dovessero essere problemi in difesa può giocare lui. Non sarà al livello di Milenkovic, ma non è neanche così scarso. Quanto a Dodò credo che sia come Odriozola, non è cambiato molto alla fine. Certo Dodò è un’altra cosa rispetto a Venuti, ed è adatto per quello che serve alla squadra“.