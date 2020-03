FREY, Commisso riporterà i viola in alto. Ricordo...

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato anche dei viola nella sua intervista al portale cronachedispogliatoio.it. Queste le sue parole: "Il presidente è ambizioso, carico e ha le idee chiare, il primo anno è di transizione è difficile. C’è da ristrutturare tutto. Ha fatto un gran mercato nonostante sia arrivato tardi, in estate ha preso un campione come Ribery, che purtroppo si è fatto male e porta un assenza pesante. Lui proverà a portare di nuovo in alto la viola, ci sta provando anche con basi nuove, un centro sportivo e uno stadio nuovo e strutture nuove. Da fuori sembra che gli stiano mettendo bastoni tra le ruote e sta perdendo tanto tempo, ma lui insiste a dire che vuole spendere e portare in alto la Fiorentina. Ma ce la farà. Ha delle grandi ambizioni, come la piazza. La Fiorentina ha una storia importante e lui vuole riportarla su. Bisogna dargli un po’ di tempo e una mano. Tra un paio d’anni vedremo di nuovo la Fiorentina in alto. Ricordi della mia carriera? Ci sono state diverse partite in cui mi son sentito invincibile, sia per la squadra che avevo davanti, sia per come mi sentivo. Mi ricordo in particolare un Fiorentina-Roma, disputata il giorno del mio compleanno. In quella partita potevamo giocare 4 ore e non mi avrebbero segnato, o un Fiorentina- Lazio, sempre al Franchi. Europeo? Diciamo che mi sogno la finale Francia-Italia, e poi che vinca il migliore. A prescindere che uno è affezionato all’Italia o no, il mondiale senza l’Italia ha fatto strano obiettivamente, è importante che l’Italia sia sempre in queste competizione perché fa parte delle nazioni storiche del calcio mondiale. Visto che la Francia è campione del mondo, la sfida con l’Italia in finale sarebbe bellissima, me la auguro".