FLACHI, Montella in evidente confusione. A Verona...

Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante viola Francesco Flachi sulla sconfitta rimediata dalla Fiorentina a Verona per 1-0: "Montella è in evidente confusione, non è scattato il feeling con la nuova squadra. Ma non capisco come si sia potuto arrivare a toccare il fondo dopo anche un ottimo filotto di partite. I viola sono stati surclassati dall'Hellas, basti vedere la ripartenza di Amrabat sul gol con tutti i centrocampisti immobili. C'era anche stato il ritorno di Ribery, per questo avrei usato un modulo diverso: un allenatore deve far risaltare le qualità dei propri giocatori. E ci aggiungo pure Chiesa...".