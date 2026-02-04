Ufficiale

Biagetti saluta la Sardegna: l'ex Primavera viola passa in D al Gavorrano

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 18:48Ex viola
di Redazione FV

Finisce dopo pochi mesi l'avventura di Christian Biagetti alla Torres. L'ex capitano della Fiorentina Primavera, reduce dall'ultima stagione in prestito prima alla Pro Vercelli e poi al Sorrento, dopo essere rimasto svincolato era ripartito in estate dalla società sarda, con cui aveva firmato un triennale. Eppure, l'esperienza in Sardegna è già finita per il classe 2004, che passa al Follonica Gavorrano in Serie D.

Ecco l'annuncio: "La Torres comunica la cessione a titolo temporaneo di Christian Biagetti al Follonica Gavorrano. Il centrale difensivo classe 2004, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, disputerà la seconda parte di stagione in Serie D".