Biagetti saluta la Sardegna: l'ex Primavera viola passa in D al Gavorrano
Finisce dopo pochi mesi l'avventura di Christian Biagetti alla Torres. L'ex capitano della Fiorentina Primavera, reduce dall'ultima stagione in prestito prima alla Pro Vercelli e poi al Sorrento, dopo essere rimasto svincolato era ripartito in estate dalla società sarda, con cui aveva firmato un triennale. Eppure, l'esperienza in Sardegna è già finita per il classe 2004, che passa al Follonica Gavorrano in Serie D.
Ecco l'annuncio: "La Torres comunica la cessione a titolo temporaneo di Christian Biagetti al Follonica Gavorrano. Il centrale difensivo classe 2004, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, disputerà la seconda parte di stagione in Serie D".
