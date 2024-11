FATTORI, L'obiettivo minimo dei viola è l'Europa League

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sauri Fattori, ex viola, ha parlato del momento della Fiorentina a TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni sul tema Champions League: "Se non ci credi quando sei lì, quando? Io punto sempre a vincere e ad arrivare primo, ma per me l'obiettivo è almeno l'EL, poi con una Champions aperta a cinque italiane come lo scorso anno, perché no? Per me puoi sognare. Da allenatore dico che a volte il giocattolino bisogna stare attenti a non toccarlo, quindi di non fare troppo sul mercato a gennaio.