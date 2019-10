FASCETTI, Castrovilli una mezzala completa. Ribery...

Queste le parole dell'ex allenatore della Fiorentina Eugenio Fascetti a tuttomercatoweb.com sulla situazione dei viola: "La Fiorentina ha giocato bene contro il Milan, concentrata ed imprevedibile con i due attaccanti che si muovevano molto e finivano per dare poco riferimento. Castrovilli? Ho sentito paragonarlo ad Antognoni, mi sembra un giocatore completo, una mezzala così è tanto che non la vedevo. Merito anche dell'allenatore che lo ha buttato subito nella mischia. Ribery? Non è venuto per svernare, la grinta che metteva nel Bayern la sta mettendo qui, non avevo dubbi che facesse bene. Probabilmente i tedeschi hanno voluto rinnovare, anche per Robben è stata la stessa cosa, erano due giocatori che insieme hanno alzato tanti trofei. Può essere da esempio per esempio per i giovani, quando vedi uno che ha vinto tutto che è trainante anche in allenamento... In questa maniera qui non si pensava, l'azione che ha saltato Musacchio e Romagnoli è impressionante così come il gol che ha fatto: solo i campioni fanno queste cose. Montella? Questo 3-5-2 sembra essere la soluzione giusta, non so se è utile provare il centravanti vero, magari in partite più chiuse. Anche perché con un solo sistema di gioco dopo possono studiarti e diventa più complicato. Chiesa? Insieme al francese sembrano una bella coppia. Non era partito bene, ma sta tornando ai suoi livelli. Forse l'unico difetto è che è un po' troppo frenetico, ma ha 22 anni... Averne come lui. Non sai mai cosa può succedere se gli lasci un metro".