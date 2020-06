FANTINI, Che ricordi quel 20 giugno 2004. DDV...

Enrico Fantini, eroe della promozione della Fiorentina in Serie A ottenuta il 20 giugno 2004, racconta quella storica stagione a gianlucadimarzio.com. "Mi porto dietro tre lettere: F-B-L, che in dialetto lombardo significano ‘fa balla l'oeucc’, ‘fai ballare l'occhio’, cioè ‘stai sveglio’. Tre parole che Mondonico mi diceva ogni volta prima di entrare in campo. Fu un sospiro di sollievo per i tifosi dopo ciò che avevano passato. Ma anche per noi, ci tenevamo a fare bella figura e a dare quella soddisfazione alla città", racconta Fantini. Sul suo trasferimento in viola e sui Della Valle dice: "Ero al Venezia, ma a gennaio i Della Valle rivoluzionarono la squadra cambiando 10 giocatori. Così passai alla Fiorentina. Un grande club, con i Della Valle si respirava aria di calcio vero. Ero strafelice, si trattava dell'occasione della mia vita. a presidenza fece capire a tutti, sia tifosi sia giocatori, che l'unico obiettivo era vincere". Sul giorno della promozione infine ricorda: tifosi erano in delirio e il Franchi stracolmo, anche le vetrate erano diventate viola. Tutti spingevano insieme a noi, ci trascinavano. Diego Della Valle stava sempre nello spogliatoio, già da gennaio. Ci diceva di stare tranquilli, di ragionare e che saremmo andati in Serie A. Era sempre sicuro di sé, e trasmetteva tutto questo alla squadra. Sapevamo che, avendo alle spalle una grande società, dovevamo soltanto pensare a giocare".