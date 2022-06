FACCENDA, Italiano è un Gasperini 2. Bellanova...

Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei temi legati ai viola, iniziando dal mercato: "Non si può prendere i giocatori così tanto per fare. Un nome che mi piace è quello di Bellanova perché ha grande prospettiva, ma per vincere servono giocatori esperti".

Che cosa ne pensa di Italiano?

"Per me è un Gasperini 2, uno che trasforma i giocatori e i risultati di quest'anno lo testimoniano. Poteva fare ancora meglio, dopo la Juventus c'è stato un periodo un po' di crisi".

Quali sono i giocatori in cui ha sempre creduto?

"Chiesa. Lo consigliai all'Atalanta quando ci lavoravo, a livello giovanile mi impressionò. Poi lui ha avuto costanza ed è stato bravissimo".