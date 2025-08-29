Fabregas su Cutrone: "Al Parma perché vuole andare al Mondiale"

vedi letture

Nella conferenza stampa di presentazione di Bologna-Como, gara valevole per la seconda giornata di campionato e in programma domani (ore 18.30) il tecnico dei biancoblù Cesc Fabregas ha ance commentato le ultime uscite di mercato, su tutte quella di Patrick Cutrone, passato in prestito con diritto di riscatto al Parma. "Io sono stato fortunatissimo ad avere avuto giocatori che hanno dato tutto per la maglietta. Cutrone lo posso solo ringraziare, è un prestito e non un addio definitivo. Lui si giocherà tutta la stagione e farà 10-12 gol in Serie A, è un giocatore che ha reso possibile la promozione dalla Serie B alla A.

Ci sono cose scritte e che succedono per una ragione. Ha sempre dato la vita, ha un pensiero forte e vuole andare al Mondiale. Io qui non posso garantirgli chi gioca e chi no. Lui è molto forte di testa, proverà ad andare in un'altra squadra a giocarsela così che Gattuso possa convocarlo e andare in Nazionale".