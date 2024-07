EX VIOLA, Ufficiale: Avramov saluta l'Honved e va in Arabia

FirenzeViola.it

Termina l'avventura di Vlada Avramov in Ungheria. La notizia era già nell'aria, adesso l'ufficialità: l'ex viola non sarà più l'allenatore dei portieri dell'Honved. Dal 2022 Avramov aveva scelto di tornare nel club dove aveva già lavorato a cavallo fra il 2019 ed il 2020. Nel suo percorso ha lavorato anche per Al-Nasr SC, Brescia e Rizespor. Lo stesso Avramov dal proprio profilo Instagram ha salutato l'Honved prima di lasciare il Paese: "Voglio ringraziare una famiglia chiamata Honved, voglio salutare tutti e augurare loro il meglio". Avramov nel corso della sua carriera ha legato gran parte del suo percorso da calciatore all'Italia, con quasi 15 anni passati nel Belpaese: Vicenza, Pescara, Fiorentina, Treviso, ancora Fiorentina, Cagliari, Torino ed una breve parentesi all'Atalanta prima di chiudere il percorso in Giappone all'FC Tokyo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Avramov è pronto a volare all'Al-Okhdood, club della Saudi League in Arabia Saudita. Proprio ieri è stato ufficializzato il croato Stjepan Tomas- vecchia conoscenza di Vicenza e Como in Italia - come nuovo allenatore e proprio Tomas ha chiamato Avramov ad unirsi a lui. L'esordio in campionato sarà il 24 ottobre contro l'Al-Hilal di Neymar e del suo connazionale, Milinkovic-Savic.