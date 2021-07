EX VIOLA, La Reggina vuole Samuel Di Carmine

Reggina a caccia di attaccanti per completare la rosa di Alfredo Aglietti. Come riporta il Corriere dello Sport il primo nome è quello di Samuel Di Carmine dell'Hellas Verona rientrato dal prestito al Crotone: l'ex Perugia ha dato la sua disponibilità all'approdo in Calabria ma resta ancora da definire la parte economica. L'altro nome è quello di Raul Asencio, svincolato dopo la scadenza del contratto col Genoa. Sempre per l'attacco, ma come esterno, il ds Massimo Taibi sta lavorando per Enrico Brignola del Sassuolo.