Edoardo Bove e una giornata tra i bambini della sua "Casa Viola"

Dalle belle parole verso Firenze e la speranza di un futuro ancora da calciatore a una full immersion tra i bambini della Boreale, nella sua "Casa Viola" in versione istruttore, con tanto di pallone. In questo periodo senza giocare Edoardo Bove infatti si è dedicato molto alla sua società (dove è cresciuto) e centro sportivo, oltre a dedicarsi alla moda e a fare da testimonial per vari brand.

Ma il pallone resta sempre la priorità come ha spiegato nell'intervista al Corriere dello Sport.