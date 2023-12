DS GENOA, Credo Gilardino sia nel mirino di molti club

FirenzeViola.it

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Mediaset', il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini s'è così espresso sul suo allenatore: Gilardino fa gola a molti club? Immagino di sì, mi auguro di no ma penso di sì. Ho visto la sua crescita fin dall’inizio e anche per me è una soddisfazione vedere come sia cresciuto il mister in quest’anno e penso che lo sia anche per lui".