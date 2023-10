DONADEL, Esonerato dall'Ancona: adesso è ufficiale

FirenzeViola.it

Marco Donadel non è più l'allenatore dell'Ancona. I biacorossi sono al 13° posto in classifica nel girone B di Serie C con 9 punti, troppo pochi per la società che, all'indomani del pareggio contro il Rimini, ha preso la decisione di esonerare il tecnico, ex centrocampista della Fiorentina. Ecco il comunicato del club marchigiano: "L’U.S. Ancona comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Marco Donadel e tutto il suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".