DIAMANTI, Figline-Tau? Io sono per il calcio sano

Anche l’ex calciatore del Livorno Alessandro Diamanti è intervenuto sulla querelle intorno alla sfida fra Figline e Tau Altopascio in Eccellenza toscana vinta dalla squadra lucchese ma in seguito alla quale il Livorno, club in lotta per la promozione in Serie D nel gironcino a tre, ha chiamato in causa la Procura Federale per presunti gol "regalati" dai valdarnesi agli avversari.

“Guardate il video e giudicate voi. Comunque vada a finire a me della Giustizia Sportiva non interessa molto. - scrive Diamanti su Instagram - Per me sono sempre stati importanti e fondamentali l’Etica sportiva e i valori morali. Viva il calcio sano”.