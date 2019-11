DI GENNARO, Milenkovic non lo venderei. Castro...

Antonio di Gennaro ha parlato così dei temi più caldi in casa Fiorentina: "Il Ct Mancini si aspetta molto di più da Chiesa ma è normale che nessuno in Nazionale abbia il posto fisso. Stasera molto probabilmente avrà anche più spazio Castrovilli. Milenkovic-Barcellona? I giocatori forti non si vendono. Se vuoi andare in Europa e costruire una squadra che possa competere su palcoscenici europei non puoi vendere Milenkovc. Serve un altro difensore, ma non mi priverei del serbo. A gennaio la priorità deve essere il centrocampista. Ma del futuro".