DE SILVESTRI, Sarà stagione lunga. Ilicic ha qualità

Dalla sala stampa del Centro Sportivo Pineta ha parlato l'ex difensore viola, Lorenzo De Silvestri, in vista della prossima stagione che giocherà ancora con la maglia del Bologna, dopo che l'opzione presente nel suo contratto fino al 2023 è stata attivata.

Cosa ti aspetti da questa stagione particolare?

"Stagione in divenire che si plasmerà già da questo ritiro, dobbiamo essere attenti ai dettagli, sia individuali che di squadra. Finiremo ad inizio giugno e non capitava da tanto tempo. Dovremo trovare motivazioni importanti"

Cosa ti ha spinto a continuare?

"Ogni anno faccio un conto di com'è andata e anche quest'anno ho fatto questo ragionamento. Anche in ritiro faccio questo tipo di lavoro, dentro di me troverò i miei stimoli e i miei obbiettivi. Sinceramente adesso voglio meritarmi il rinnovo dell'anno prossimo, come individuo, come esempio per il gruppo e per le prestazioni sul campo".

De Silvestri si è poi soffermato anche su un altro ex viola, Josip Ilicic, su cui si fanno sempre più insistenti le voci di un suo approdo a Bologna.

Di Ilicic che ne pensi?

"Che dite è un giocatore di qualità? (sorride ndr). Sicuro chi di dovere faranno quello che c'è da fare. Ogni volta che ci ho giocato contro è stato decisivo. È un gran giocatore, ma anche noi abbiamo talento offensivo".