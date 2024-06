DE CANIO, Vlahovic ha le caratteristiche per soddisfare Motta

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi De Canio. In particolare del caso Kvaratskhelia a Napoli: "Io dico che sono più fiducioso sul fatto che possa rimanere. Sarà una battaglia, perché dall'altro lato c'è il PSG che ha potenzialità e blasone, ma c'è un vantaggio, che il Napoli ha un contratto lungo e si può adeguare l'ingaggio. Si può fare un patto in prospettiva futura con il giocatore, accontentando tutti. Ottimista? Vedo degli spiragli, perché c'è la forza della società che può instaurare una trattativa più a largo raggio. ADL si gioca una carta importante, ne va della sua credibilità, anche davanti al nuovo allenatore, e dei tifosi. Nico Williams? Darebbe comunque felice Conte, è un giocatore di grande prospettiva. Sarebbe una soluzione che potrebbe andare bene. Sarebbe la dimostrazione che la società reinveste in un giocatore di talento".

C'è da rivoluzionare la Juve davanti? "E' vero che Vlahovic anche all'Europeo non ha brillato, ma è un giocatore che ha l'età dalla parte sua, la qualità. E poi questo nuovo modo di proporre calcio di Motta potrebbe giovare anche a lui. A meno che la Juve non abbia la possibilità di fare uno scambio con un altro grande attaccante. ma per me Vlahovic ha le caratteristiche per soddisfare le esigenze di Motta".