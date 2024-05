DALL'INGHILTERRA, Maresca-Chelsea: accordo vicino

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Enzo Maresca sta per diventare il nuovo tecnico del Chelsea, con le parti che sono vicine a un accordo. Lo riferiscono sia Sky Sports UK che la Bbc, spiegando che il 44enne manager che ha appena riportato il Leicester in Premier League (e fino ai quarti di finale nella Coppa d'Inghilterra) è il prescelto dalla dirigenza dei Blues, dopo che è venuta meno la candidatura di Kieran McKenna, che ha conquistato anche lui la promozione, nel suo caso alla guida dell'Ipswich. La Bbc ricorda anche che per prendere Maresca il Chelsea dovrà pagare al Leicester un indennizzo di dieci milioni di sterline (circa 11 milioni e 700mila euro), come da contratto dell'ex assistente di Guardiola al City con il suo attuale club.

Nel caso la trattativa fallisse all'ultimo momento, viene fatto il nome di un altro allenatore italiano, Roberto De Zerbi, come alternativa. (ANSA).