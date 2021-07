DABO, L'ex viola verso la Turchia: piace all'Altay

Bryan Dabo potrebbe salutare l'Italia: il mediano, che in Italia ha giocato con le maglie di Fiorentina, SPAL e Benevento (con cui è retrocesso in B nell'ultima stagione) sembrerebbe vicino all'Altay. Questo quanto riportato da diversi media turchi, notizia che trova riscontri anche in Italia: per Dabo ci sarebbe ilforte interesse del tecnico turco Mustafa Denizli, deciso a portare il francese nel suo club.