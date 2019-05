D'ANNA, Ultimi risultati sorprendenti. Noi nel '92/'93...

Lorenzo D'Anna, ex difensore della Fiorentina ed ex allenatore del Chievo ha descritto così le dinamiche di casa viola: "Essendo un esterno la situazione non è facile da descrivere. Sicuramente non mi aspettavo delle prestazioni simili da una squadra che fino a poco tempo fa aveva saputo fare buone cose. Pioli? Mi dispiace molto, ma spero che Montella riesca a risollevare la squadra. La partenza era stata ottima, i risultati molto soddisfacenti, ma qualcosa è andato per il verso storto. È impietoso e forse non corretto del tutto guardare solo queste ultime partite, ma dati del genere devono essere analizzati. Salvezza? È incredibile come ancora i viola non abbiano la certezza matematica di rimanere in categoria. Similitudini con la stagione da me vissuta con la Fiorentina nel '92/'93? No, retrocedemmo, ma la situazione era totalmente diversa".