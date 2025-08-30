Cutrone entra, segna e punta la Nazionale: "E' il mio sogno nel cassetto, senza sogni non si va da nessuna parte"
L'ex attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, al debutto con la maglia del Parma, entra e segna permettendo alla sua nuova squadra di fermare l'Atalanta: "Appena ho visto la respinta ho capito che era mia, era un piccolo sogno che avevo oggi. Entrare, segnare e cambiare la partita. Emozione incredibile" ha commentato a Dazn a fine gara.
Vuoi conquistare la Nazionale?
"Senza sogni non si va da nessuna parte, è quello il mio sogno. Spero di potercela fare, quello è un grande sogno che ho nel cassetto. Ho scelto Parma perché è una grande piazza e una grande squadra. Sono contento di essere qua, ringrazio il Como che mi ha aiutato a tornare ai miei livelli".
