COMPPER, Demme vuole giocare in A. In Toscana...

L'ex viola Marvin Compper, attualmente al Duisburg, ha parlato dell'ex compagno del Lipsia, Diego Demme, giocatore accostato alla Fiorentina ma anche dei viola in generale, non prima di un accenno al suo ritorno in Germania. Ecco le sue parole: "Sono contento di essere tornato in Germania anche se in terza divisione, però ho la possibilità di giocare e vogliamo risalire in B. Celtic? Mi porto dietro tanto, come uomo ho imparato tantissimo con un'altra cultura come fu in Italia. Cambio di proprietà viola? Penso che adesso c'è la possibilità di cominciare una nuova strada. Hanno ripreso Montella per giocare anche un calcio diverso rispetto ai suoi precedessore, c'è un progetto e per ora giocano con tanti giovani e quindi non possono che crescere. Prade? È positivo che direttore e allenatore la pensino allo stesso modo in una società. Demme? Siamo anche amici. Abbiamo parlato qualche settimana fa di Firenze e lui ha fatto le vacanze in Toscana, a Monteriggioni. È di origini italiane e parla la lingua, ha giocato la Champions, siamo arrivati secondi e gioca titolare nel Lipsia. Ha 28 anni ed ha ancora gamba, è un'opzione interessante per la Fiorentina. Ha fatto un salto a Firenze e per lui è un sogno giocare in Italia, è molto interessato di giocare nel paese di suo padre"