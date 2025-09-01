Colpani riparte dal Monza. Rifiutata un'offerta last minute da 1,8 mln della Cremonese

Dopo la stagione deludente con la maglia della Fiorentina, la carriera di Andrea Colpani ripartirà dal Monza in Serie B. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com, precisando che la società brianzola ha rifiutato un'offerta last minute da parte della Cremonese, che aveva messo sul piatto 1,8 milioni di euro per un prestito oneroso. L'Udinese invece lo aveva praticamente in pugno, ma poi ha preferito affondare per Nicolò Zaniolo. Colpani è stato un'idea pure per l'Hellas Verona, che ci ha pensato, ma non ha avuto la disponibilità economica per acquistarlo.