Milan-Fiorentina, difese a confronto. Il Corriere Fiorentino: "A casa di Allegri, Pioli cerca la svolta"

Il Corriere Fiorentino si concentra sulle difese di Milan e Fiorentina, che domenica saranno di fronte a San Siro. Idee opposte quelle dei due allenatori, che trovano riflesso anche nei numeri: il Milan, nell’ultimo terzo di campo (la trequarti avversaria), ha recuperato 10 palloni (15ª in Serie A), mentre la Fiorentina, con 16, ha fatto peggio solo di Como e Atalanta. Il problema sta però nei gol subiti. Arrivato con il compito di sistemare la fase difensiva di una squadra che l’anno scorso prendeva un’imbarcata dietro l’altra, Allegri ha già raggiunto l’obiettivo: sono soltanto tre le reti incassate dall’inizio del campionato, di cui l’ultima su azione risale alla prima giornata.

Un muro (quasi) inviolabile e infinitamente più solido di quello viola. La Fiorentina, infatti, ha già subito otto gol (più due in Conference), e De Gea ha chiuso la porta solo nei due 0-0 contro Torino e Pisa. Per il resto, se si escludono lo 0-3 dell’andata col Polissya e il 2-0 al Sigma, ha sempre incassato almeno una rete. E per fortuna che spesso ci ha messo del suo proprio il portierone spagnolo, che in questo momento è forse l’unico a reggere il confronto con il Milan. Tra lui e Maignan sarà la sfida tra due numeri uno veri, capaci, col loro rendimento, di alzare il livello di tutti. Il francese, per esempio, ha parato l’80% dei tiri subiti, De Gea (su un totale molto più alto) il 72,4%.