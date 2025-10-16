Barak non decolla alla Samp, Donati: "Uno come lui deve fare la differenza"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello storico derby con la Virtus Entella, il tecnico della Sampdoria Massimo Donati ha parlato anche di uno degli acquisti top della sessione estiva ma che fino ad oggi non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore: Antonin Barak, arrivato in prestito dalla Fiorentina: "Sa che ha una stima incredibile da parte mia ma questo non significa che deve giocare dall'inizio o entrare. E' un giocatore che deve fare la differenza a prescindere. E questo vale per tutti gli altri. Giocatori importanti ne abbiamo e tutti hanno questa importanza. Valuteremo di volta in volta".

Barak, reduce da un avvio di Serie B a rilento complicato anche da una distorsione subita la scorsa settimana, è passato alla Sampdoria in prestito secco dalla Fiorentina per una stagione, fino al 30 giugno 2026.