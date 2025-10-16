L'ex viola Tommaso Berti prolunga con il Cesena fino al 2028
FirenzeViola.it
Dalla soddisfazione del gol in Nazionale Under 21 nel "suo" Manuzzi al rinnovo con il Cesena: è un momento importante per la carriera di Tommaso Berti. Il centrocampista offensivo che veste la maglia del Cavalluccio dal 2013 ha fatto tappa per una stagione nella Primavera della Fiorentina che poi non lo ha riscattato. Ma per lui, tornato in Romagna, sono arrivate la consacrazione nel Cesena ed oggi anche la firma del rinnovo fino al 2028.
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaDove eravamo rimasti? Dal Via del Mare a San Siro: Piccoli ha un conto in sospeso con il Milan
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com