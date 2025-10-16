L'ex viola Tommaso Berti prolunga con il Cesena fino al 2028

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Dalla soddisfazione del gol in Nazionale Under 21 nel "suo" Manuzzi al rinnovo con il Cesena: è un momento importante per la carriera di Tommaso Berti. Il centrocampista offensivo che veste la maglia del Cavalluccio dal 2013 ha fatto tappa per una stagione nella Primavera della Fiorentina che poi non lo ha riscattato. Ma per lui, tornato in Romagna, sono arrivate la consacrazione nel Cesena ed oggi anche la firma del rinnovo fino al 2028.