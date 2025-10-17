FirenzeViola Corsa contro il tempo per Kean: l'attaccante scalpita, proverà a esserci col Milan

vedi letture

Moise Kean lavora per bruciare le tappe. L'attaccante vuol provare a essere tra i convocati della sfida di domenica contro il Milan, e magari a scendere in campo per una manciata di minuti. Non è dato sapere se ci riuscirà, ma si è messo in testa di dare il tutto per tutto così da non disertare una delle sfide più complicate del momento vista la caratura dell'avversario. I viola hanno bisogno di dare una svolta alla stagione, e per farlo devono poter contare sui leader carismatici.

Le parole di Pioli.

Uno dei quali è certamente Kean. A tal proposito mister Stefano Pioli ha detto in conferenza stampa: "Moise ha lavorato in questi giorni prima da solo e poi con la squadra, anche se parzialmente. Abbiamo buone sensazioni ma ha evitato contrasti e cambi di direzione. Domani sarà un allenamento decisivo, lui ha buone sensazioni in testa. Vedremo". Da queste parole si evince l'entusiasmo del classe 2000 e la prudenza del tecnico viola, che non vuole fargli correre alcun rischio.

La condizione fisica.

Quindi la notizia è che Kean ha ripreso ad allenarsi in gruppo per quanto a ritmi più blandi dei suoi compagni. Chiaramente saranno decisive le prossime ore per capire se le condizioni del ragazzo siano accettabili per sostenere la trasferta di Milano. Il provino di domani al Viola Park sarà determinante. In caso di forfait, l'ex Juve punterà a essere al top per l'incontro di giovedì prossimo a Vienna, in Conference League. Entro breve il verdetto finale: Kean scalpita.