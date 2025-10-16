Fiorentina, senti Faraoni: "Dopo Verona mi è dispiaciuto non fare il salto di qualità"

L'ex terzino del Verona, passato per un a breve parentesi di sei mesi a Firenze, Davide Faraoni, ha rilasciato un'intervista al sito Gianlucadimarzio.com nel corso della quale ha commentato le tappe della sua carriera lanciando una frecciatina neanche troppo velata ai viola: "Mi è dispiaciuto, dopo gli anni con Juric in cui ho avuto numeri importanti, non poter fare il salto di qualità. Anche una sola chiamata con l’Italia per uno stage mi avrebbe fatto piacere, sarebbe stato gratificante. Questo un po’ mi rode.

Verona era il mio top club. Non ho mai pensato di andare via da lì perché stavo bene e per me era il massimo. Devo dire però che per una questione personale mi dispiace non aver fatto un salto di qualità che mi permettesse di capire fin dove potessi arrivare”.