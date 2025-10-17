Le scelte di Pioli verso Milan-Fiorentina: Fagioli ancora in panchina, Dodo e Fazzini ok
Il Corriere dello Sport si concentra sulla probabile formazione che Stefano Pioli può schierare domenica sera a San Siro contro il Milan. Intanto il modulo, capire se darà continuità al 3-4-2-1 o se ripartirà dal classico 3-5-2. Per quel che riguarda gli undici titolari, spazio a De Gea dietro Comuzzo, presumibilmente sostituto di Pongracic non al top, poi Pablo Marí e capitan Luca Ranieri sul centro-sinistra. Sulla fascia destra confermato Dodo, a centrocampo è previsto l’impiego di Mandragora, favorito su Sohm, assieme a Nicolussi Caviglia.
A sinistra Gosens. Sulla trequarti Fazzini, o nel caso di 3-5-2 mezzala sinistra, più Gudmundsson fresco di due grandi prestazioni con la nazionale islandese. Unica punta Piccoli, che con ogni probabilità subentrerà a Kean alle prese con l'infortunio alla caviglia da cui sta comunque cercando di recuperare in fretta.
