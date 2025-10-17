Dagli inviati Pioli su Gudmundsson: "Da lui mi aspetto di più. Ha le qualità per farlo"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel giorno dell'antivigilia della sfida di San Siro tra i rossoneri e i viola. Tra i tanti temi toccati (QUI la conferenza integrale) l'allenatore parmense ha parlato anche di Albert Gudmundsson e del suo rendimento diverso tra nazionale e club: "È chiaro che a lui hanno fatto bene queste due gare con l'Islanda. Aveva perso del ritmo dopo l'infortunio.

Lui è tornato in una condizione fisica e mentale buona. Da lui mi aspetto di più perché ha la qualità per farlo".