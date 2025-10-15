Meteora in viola, protagonista negli Emirati Arabi: Agudelo rinnova con l'Al Nasr

La carriera di Kevin Agudelo, meteora passata anche dalla Fiorentina, proseguirà negli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Nasr, squadra con cui ha trovato grande continuità e protagonismo e con la quale ha rinnovato fino al 2029. Il centrocampista colombiano, tramite i suoi canali social, ha reso noto il prolungamento ed espresso tutta la sua soddisfazione: "Non potrei essere più felice di continuare questo viaggio con la famiglia dell’Al-Nasr. Un enorme grazie al presidente, al consiglio e a tutti i tifosi per il vostro sostegno infinito".