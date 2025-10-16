Torricelli: "La qualità della Fiorentina verrà fuori. Fagioli sorrida e si diverta con la palla"

L'ex difensore della Fiorentina e della Juventus, Moreno Torricelli, durante la sua intervista a Tuttomercatoweb ha parlato anche delle difficoltà della Fiorentina: Si pensavano altre cose all'inizio. Vederla così in difficoltà mi fa strano, perché la ritengo una buona squadra. Pioli è un ottimo allenatore, sta incontrando difficoltà sotto il profilo dei risultati perché dal punto di vista del gioco può essere una squadra in grado di fare bene, anche se non concretizza. La qualità della rosa secondo me verrà fuori, è chiaro che senza i risultati un po' di pressione in più c'è"

Un giudizio su Kean? "L'ho sempre ritenuto un ottimo attaccante, ha fisico, forza, carattere e qualità tecniche importanti. Sapevo che prima o poi sarebbe esploso, sta dimostrando di avere una maturità mentale che gli permette di mettere in campo quello strapotere fisico".

Un consiglio per Fagioli? "Ha qualità clamorose, un talento incredibile. E' giovane, sicuramente il passato recente lo ha segnato e non poco, anche perché non è semplice uscire da quei problemi. Io gli consiglio di sorridere, di divertirsi con la palla, perché può ancora conquistare il mondo. Sono un suo estimatore, credo e spero possa dimostrare le sue qualità".