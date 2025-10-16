Pancaro: "Aver alzato le aspettative può aver creato difficoltà a questa Fiorentina"

Giuseppe Pancaro, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com commentando il momento dei viola:

Pioli lo vede già a rischio? Cosa non funziona nella Fiorentina? "Pioli secondo me è un allenatore molto preparato. La Fiorentina ha un organico valido. Quando si riparte con un nuovo progetto tecnico ci possono stare delle difficoltà iniziali. Forse il fatto di aver alzato molto le aspettative può aver creato qualche problema. Non metterei assolutamente in discussione Pioli: farei invece quadrato fra società, allenatore e giocatori, perché penso che la Fiorentina ha il potenziale per fare ancora un ottimo campionato e raggiungere gli obiettivi prefissati".